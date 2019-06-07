Fransa Milli Takımı Konya'ya geldi
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı maçın oynanacağı Konya'ya geldi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ozan Kabak bombası! Tam 20 milyon euro...
- Şampiyonlar Ligi tarih oluyor! UEFA böyle açıkladı...
- Şampiyon Manchester City'e tarihi şok! UEFA'dan men...
- İşte finalisti belirleyen penaltı atışları!
- Milli Takım'ın 11'i belli oldu! Güneş'ten sürpriz tercih!
- Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti
- Yılın transferini böyle duyurdular! Mohamed Salah... Transfer haberleri
- Ronaldo'dan Avrupa'yı sallayan Mourinho hamlesi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.