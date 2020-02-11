Fırtına'nın golcü dörtlüsü
Süper Lig'de bu sezon 45 gol kaydeden Trabzonspor'un gol yükünü Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Josa Sosa ve Daniel Sturridge çekiyor. Bu dört isim 45 golün 32'sine katkıda bulundu.
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