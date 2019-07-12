Fiorentina Medel'in peşinde
İtalyan ekibi Fiorentina Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu ?Medel için siyah beyazlı takımla masaya oturdu.
Beşiktaş'ın ?Şilili yıldızı ?Medel için Fiorentina devreye girdi.
İtalyan ekibi, Copa ?America'da mücadele eden ve başarılı performansıyla dikkat çeken tecrübeli ön libero için Beşiktaş ile temasa geçti.
Fiorentina, Gary Medel'in durumunu ve bonservis bedelini sorduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği bildirildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
2 sezon önce Beşiktaş'a transfer olan ?Medel, siyah beyazlı takımda 75 maça çıktı.
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