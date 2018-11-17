Fikret Orman gelir-gider tablosunu açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman taraftarların 'Paralar nerede?' sorusunu cevapladı. Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 4. olağan toplantısında okunan denetim kurulu raporunda borç 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 lira olarak gösterildi.

Borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 710 milyon 479 bin 657 liralık kısmının ise kulübe ait olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı kulübün alacaklarının ise 376 milyon 157 bin 524 lira olarak gerçekleştiği aktarıldı. Rapor borç, kulüp derneği için 30 Eylül, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ için de 30 Ağustos 2018 itibarıyla baz alındı.



"BEŞİKTAŞ'IN GELİRİNİ ARTTIRIP BORCU ÖDEDİK"

Beşiktaş'ın 2012 yılından bu yana ki bilançosunu çıkarttığını söyleyen Fikret Orman, "Beşiktaş TV yayın gelirinden 560 milyon TL gelir elde etmiş, UEFA'dan 419 milyon TL gelir, sponsorluklardan 482 milyon TL, maç hasılatından 315 milyon TL, lisanslı ürünlerden 441 milyon TL, futbolcu satışından 368 milyon TL, diğer gelirlerle beraber 2 milyon627 milyon TL gelir elde etmiş. Masraf, lisanslı ürünlere 281 milyon TL ödemişiz. Mağazacılık giderlerine ise 111 milyon TL ödemişiz. 1 milyar 646 milyon TL harcamışız. Derneğimize gelelim, kira olarak 617 milyon TL elde etmişiz. Derneğin giderleri 164 milyon TL tuttu, 107 milyon TL burada kar elde ettik ama bu miktarın bir kısmını da amatör şubelere harcamışız. Beşiktaş bu süreç içinde yaklaşık 475 milyona yakın, Vodafone Park, Nevzat Demir Tesisleri'ne müzelere, Şan Ökten'e v.s. bir o kadar para da yatırıma harcamışız. Dövizle yapılan kontratlardan 410 milyon TL kur farkı ödemişiz. Yaptığımız yatırımlarla beraber topladığınızda biz faize çalışmışız. Peki geldiğimizdeki durum ne? Aynı. Biz ne yapmışız, Beşiktaş'ın gelirini arttırmışız ve borcu ödemişiz. Biz geldiğimizde iki rakibimizin maddi durumu daha iyiydi ama şu an ikisinden iyi durumdayız ama taşınabilirliği bu durumda da çok zor. Onu al, bunu sat kolay. Parayı ödeyip ödememek onun derdi değil ki. Nasıl olur bundan kurtulmak, geçen gün Ali Koç'la da konuştuk. Bu duruma ben getirmedim. Aldığım noktayı hepiniz biliyorsunuz. Ben getirmedim, arkadaşlarım da getirmedi. Kötü bir sezon geçiriyoruz, maç kaybettik geldiğimiz hale bakın. Ben Beşiktaş'ı o gün küçültmüş olsam, 5-6 sene şampiyonluk olmasa, halimiz ne olurdu. Ben kimseye bir kötülük yapmadım" diye konuştu.