TFF Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, mücadelenin ilk dakikasında kritik bir hata yaptı ve sarı-kırmızılı taraftarların yürekleri ağızlarına geldi. Pozisyonun devamında Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.