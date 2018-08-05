Fernando Muslera'dan kritik hata!
TFF Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, mücadelenin ilk dakikasında kritik bir hata yaptı ve sarı-kırmızılı taraftarların yürekleri ağızlarına geldi. Pozisyonun devamında Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.
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