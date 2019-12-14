Fenerbahçe'nin derdi deplasman
Fenerbahçe'yi kötü deplasman performansı düşündürüyor... Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, lig liderini sahasında devirmeyi planlıyor.
Ancak takımın şu ana kadarki dış saha performansı çok parlak değil... Ligde 7 deplasman maçı oynayan Fenerbahçe, sadece 2 kez galip gelebildi.. Ersun Yanal'ın öğrencileri 3 kez berabere kalırken 2 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe deplasmanda 9 puan toplarken tam 12 puan kaybetti.
Sarı-lacivertliler son 3 deplasmandan da galibiyetle dönemedi... İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu tablo karşısında Fenerbahçe, Sivasspor karşısında alacağı galibiyetle hem zirveyle arasındaki puan farkını ikiye indirmeyi, hem de deplasmandaki kötü gidişe "dur" demeyi hedefliyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Comolli harekete geçti! Muriç'in alternatifi La Liga'dan geliyor...
- İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin muhtemel 11'leri
- Ersun Yanal transferde yönetimden bunu istedi!
- İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı!
- Fenerbahçe'de Moses'ın yerine süper Tangocu! Ön görüşme gerçekleşti
- Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'den flaş çiğ et yorumu!
- Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.