Fenerbahçe'nin derdi deplasman - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'nin derdi deplasman

Fenerbahçe'nin derdi deplasman

Fenerbahçe'yi kötü deplasman performansı düşündürüyor... Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, lig liderini sahasında devirmeyi planlıyor.

Ancak takımın şu ana kadarki dış saha performansı çok parlak değil... Ligde 7 deplasman maçı oynayan Fenerbahçe, sadece 2 kez galip gelebildi.. Ersun Yanal'ın öğrencileri 3 kez berabere kalırken 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe deplasmanda 9 puan toplarken tam 12 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler son 3 deplasmandan da galibiyetle dönemedi... İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu tablo karşısında Fenerbahçe, Sivasspor karşısında alacağı galibiyetle hem zirveyle arasındaki puan farkını ikiye indirmeyi, hem de deplasmandaki kötü gidişe "dur" demeyi hedefliyor.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Aralık 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN