Fenerbahçe'nin derdi deplasman

Ancak takımın şu ana kadarki dış saha performansı çok parlak değil... Ligde 7 deplasman maçı oynayan Fenerbahçe, sadece 2 kez galip gelebildi.. Ersun Yanal'ın öğrencileri 3 kez berabere kalırken 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe deplasmanda 9 puan toplarken tam 12 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler son 3 deplasmandan da galibiyetle dönemedi... İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu tablo karşısında Fenerbahçe, Sivasspor karşısında alacağı galibiyetle hem zirveyle arasındaki puan farkını ikiye indirmeyi, hem de deplasmandaki kötü gidişe "dur" demeyi hedefliyor.