Fenerbahçeli Ozan Tufan: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fenerbahçeli Ozan Tufan Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli futbolcu ilk yarıda yaptıkları hatalardan ders çıkararak 29. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.
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