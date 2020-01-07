Fenerbahçe'de Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette
Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Alman ekibi Frankfurt'un Gineli oyuncusu Simon Falette'yi gündemine aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü
- Transferde kılıçlar çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya
- Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Kupa canavarı geliyor...
- Fenerbahçe'de Deniz Türüç muazzam bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
- Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Kjaer bombası patlıyor! Menajeri transferi doğruladı
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.