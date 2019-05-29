Fenerbahçe'de istikrarın adı Hasan Ali Kaldırım
Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunu 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de en fazla forma giyen futbolcu Hasan Ali Kaldırım oldu. İşte sarı lacivertli takımda futbolcu istatistikleri...
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