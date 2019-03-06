Yanal Cocu ve Koeman'ı 9 haftada yakaladı

Phillip Cocu ve Aykut Koeman dönemine göre puan ortalaması artan Fenerbahçe'de; gelişimin sırrı, takımın fiziksel durumunda yatıyor. Koşu mesafesi artarken bu durum topa sahip olma, topla oynama ve pas sayısında da artışı sağladı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından farklı bir görünüme kavuştu. Sarı-lacivertliler belki kazanma alışkanlığı edinemedi ama kaybetmemeyi ve son dakikaya kadar savaşmayı öğrendi. İlk 15 haftada 7 mağlubiyet alan Kanarya, Yanal yönetimindeki 9 maçta bir kez yenildi. Bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik alınırken tek kayıp Kayserispor deplasmanında 1-0'lık sonuçla geldi.

TAKIM FİZİKSEL OLARAK GELİŞİYOR

Fenerbahçe halen istenen seviyede değil ancak Cocu ve Koeman dönemine oranla puan ortalaması artmış durumda. Gelecek adına umut veren bu gelişimin sırrı, takımın fiziksel durumunda yatıyor. Fenerbahçe teknik heyeti, takımı fiziksel olarak her hafta geliştiriyor ve bu gelişim takımın özellikle hücum anlamında daha başarılı olmasını sağlıyor.

HÜCUM GÜCÜ OLDUKÇA ZENGİNLEŞTİ

Yanal döneminde koşu mesafesi maç başına yaklaşık 3 kilometre arttı. Bununla birlikte yüksek şiddette koşu, ilk ve ikinci yarılarda koşu, ilk ve ikinci yarılarda yüksek şiddette koşu gibi istatistiklerde yükseliş gözlendi. Bu gelişim, takımın daha fazla topa sahip olmasını, üçüncü bölgede daha fazla oynamasını ve pas sayısının artışını sağladı.

DİRAR ÖNEMLİ ETKEN

Fenerbahçe'de ilk yarıda kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın devre arasında affedilip takıma katılması F.Bahçe'nin yükselen grafiğini ve istatistiklerdeki gelişimi etkiledi. Faslı yıldız, sadece sarı-lacivertlilerin değil ligin koşu mesafesi, yüksek şiddetli koşu ve sprint istatistiklerinde en iyi futbolcularından biri.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Dirar'dan kötü haber geldi. Sol arka alt adalesinde kısmi yırtık olan ve dün idmana çıkmayan Faslı yıldızın Başakşehir'e karşı forma giyme şansı yok. Dirar'ın en iyi ihtimalle bir hafta sonraki Sivasspor maçına yetişmesi bekleniyor. Tolgay Arslan içinse korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncu, takımla çalışmalara katılırken cumartesi günkü maçta forma giyebilecek.

TOPAL, GİTMEZ KENARDA BEKLER

Mehmet Topal'ın Arap takımlarına gitmek istediği şeklindeki haberlere futbolcunun menajerinden yalanlama geldi. Batur Altıparmak, "Futbolcumuzun Arabistan'a gitme gibi bir talebi olmamıştır. Mehmet Topal para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir. İzlenen yol yanlıştır. Son derece profesyonel bir futbolcu olup teknik direktör görev verirse sahada elinden geleni yapar, görev vermezse de takımına daha sonra katkı vermek için kenarda bekler" dedi.

F.BAHÇE'NİN İSMİ YETER

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Serdar Aziz, kulüp televizyonuna konuştu:

Rize maçında gol atınca tribünde eşim çok ağladı. Ben de formayı ona hediye ettim.

Göztepe maçında taraftar Tolgay'la beni bağrına bastı biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz.

Henüz yüzde yüz hazır değilim ama çok çalışıyorum. Bu takımın buralarda olmaması, bu hesapları yapmaması gerekiyor.

Uzun yıllar bu formayı giyeceğime inanıyorum.

Başakşehir'in ligdeki konumu bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe'nin ismi yeter. Zor maç olacak ama biz kendi yolumuza bakıyoruz.

Nabil Dirar geçen sezon ligde 29 maça çıkmıştı. 2278 dakika sahada kalan Faslı oyuncu 5 gol atarken, 8 asistle sezonu tamamladı

Dirar ikinci yarıda 6 karşılaşmada forma giydi. Tamamında 90 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.