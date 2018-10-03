A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi muhabiri Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'de Cocu ile Comolli arasında büyük bir gerginlik olduğunu söyledi.

Uluç'un açıklamaları şu şekilde:

"KAOS ORTAMI VAR"

"Cocu'nun görevde kalması da ihtimal dahilinde. Biz de merakla bekliyoruz yönetimin nasıl bir hamle yapacağını... Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Tam anlamıyla bir kaos ortamı var. Spartak Trnava ve Başakşehir maçları Cocu'nun geleceği için belirleyici olacak. Burada alınacak sonuçlar da etkili."

COCU-COMOLLİ GERİLİMİ

"Cocu Fenerbahçe'de kalırsa tribün tepkisi devam edebilir. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir sıkıntısı var; Cocu ile Comolli arasında gerginlik. Yüksek bir tansiyon var ikili arasında. Yani Comolli bu kriz ortamında hiç yokmuşcasına bir duruş sergiliyor. Cocu ise kendisine yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor çünkü özellikle kamp döneminde Giuliano ve Souza'dan çok memnundu. Hiçbir şekilde bu oyuncuların satılmaması yönünde detaylı bir rapor sunmuştu. Maalesef Cocu'nun bu talebi ciddiye alınmadı veya finansal öncelikler ön planda tutuldu. Dolayısıyla bu iki oyuncu takımdan ayrıldı. Sonrasında talep ettiği isimlerin transferleri gerçekleşmeyince faturayı Comolli'ye kesiyor. Cocu ayrıca futbolculara da faturayı kesiyor. Oyuncuları idmanlarda farlı sahada farklı olmakla suçluyor ki bunların hepsi farklı farklı krizler. Comolli'den kaynaklanan Samandıra'da bir huzursuzlukta söz konusu. Cocu kadar Comolli'nin de geleceği önemli."