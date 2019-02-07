Fenerbahçe yeni transferler için imza töreni düzenledi

Fenerbahçe yeni trasnsferler için imza töreni düzenledi 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende futbolcular yeni takım arkadaşlarına sorular yöneltti. Serdar Aziz'e gelen Jailson ve Tolgay Arslan'a gelen dürüm sorusu takımı kahkahalara boğdu...