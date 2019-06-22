Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Holtby mücadelesi | Video haber
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Holtby'nin menajerinden açıklama geldi. Marcus Nok, iki kulüple de görüşmelerin sürdüğünü belirtti...
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