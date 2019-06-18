Fenerbahçe Umut Meraş için devreye girdi
Sezonun bitmesiyle birlikte yaz transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen sol bek Umut Meraş için devreye girdi. Konuyla ilgili sona gelişmeleri A Spor yorumcusu Volkan Demir ve A Spor Editörü Koray Baloğlu aktardı.
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