Fenerbahçe tur için sahada
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında saat 20.30’da Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemi olarak da Çağdaş Altay görev yapacak.
Kupaya 4. turda Tarsus İdman Yurdu'nu, 5. turda da İstanbulspor'u saf dışı bırakarak başlayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, sahadan galip ayrılması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın golsüz bitmesi halinde turun geçen taraf 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynayacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarının ardından çeyrek finale yükselen takım belli olacak. Her türlü gollü beraberlikte ise turu geçen taraf Hes Kablo Kayserispor olacak.
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