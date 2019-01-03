Fenerbahçe taraftarı Volkan Demirel'i böyle karşıladı! İşte o anlar...
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Fenerbahçe taraftarı Volkan Demirel'i böyle karşıladı! İşte o anlar...

Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi. Futbolcuları Havalimanında karşılayan taraftarlar takıma geri dönen Volkan Demirel'e böyle tepki gösterdi. İşte o anlar...

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03 Ocak 2019, Perşembe
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