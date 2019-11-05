Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşunun ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanda oyuncuların keyifli oldukları gözlendi. Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalışırken, tedavisine devam edilen Adil Rami sahada koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Max Kruse ise antrenmanda yer almadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'
- 3 büyüklerin transfer raporu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...
- Fenerbahçeli Zanka için skandal talep!
- Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 transfer!
- Avrupa'nın en cömert takımı Fenerbahçe!
- Avrupa futboluna Türk damgası!
- Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu
- Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.