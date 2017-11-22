Fenerbahçe çift forvetle mi, tek forvetle mi oynayacak? Bu sorunun cevabını A Spor muhabiri Evren Yavuz verdi. Yavuz'un açıklamaları şu şekilde: "Aykut Kocaman, antrenmanlarda bile çift forveti denemiyor. Aslında son maçta, Soldado'nun oyuna girmesinden sonra Janssen ve Soldado'nun çift forvetle sahada olmasının, Fenerbahçe taraftarında bir heyecan oluşturduğunun bende farkındayım. Fakat Fenerbahçe çift forvetle oynamadı. Çift forvet oyuncusuyla oynadı. Soldado'yu sol kanatta görevlendirdi ki Soldado oyuna girdikten sonra İsmail Köybaşı'na bir hareketi vardı. 'Beraber sol kanattayız' şeklinde. " ifadelerini kullandı.