Fenerbahçe Beko'da 4 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Beko'da biri basketbolcu, 4 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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