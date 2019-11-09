Fenerbahçe Beko Euroleague'de 2. galibiyetini aldı - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe Beko Euroleague'de 2. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko Euroleague'de 2. galibiyetini aldı

Euroleague'de normal sezonun 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bayern Münih'i 90-82 mağlup etti.

Euroleague'de sezona kötü bir giriş yapan Fenerbahçe Beko, yedinci hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Jan Vesely, Derrick Williams, Nikola Kalinic, Nando De Colo ve Kostas Sloukas ilk 5'i ile başlayan sarı lacivertliler ilk periyodu 18-15 önde kapadı.

Paul Zipser önderliğinde maçı bırakmayan Bayern Münih'e dış şutlarla cevap veren Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü koruyarak devre arasına 40-39 önde girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü periyodun sonlarında Alex King ve Paul Zipser'ın üçlükleriyle öne geçen Bayern Münih, karşılaşmanın son periyoduna 62-61 önde giren taraf oldu.

Nando De Colo'nun kenarda oturduğu son periyotta harika bir hücum performansı sergileyen Fenerbahçe Beko, rakip potaya 29 sayı gönderdi ve karşılaşmadan 90-82 galip ayrıldı.

Sarı lacivertli ekipte Derrick Williams 19 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. 5'te 4 üçlük isabetiyle oynayan Melih Mahmutoğlu ise 14 sayı kaydederek galibiyetin mimarları arasına ismini yazdırdı.

Üç maç aradan sonra galibiyet özlemini sonlandırarak galibiyet sayısını 2'ye yükselten Fenerbahçe Beko, önümüzdeki hafta 15 Kasım Cuma günü CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
09 Kasım 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN