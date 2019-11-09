Fenerbahçe Beko Euroleague'de 2. galibiyetini aldı

Euroleague'de sezona kötü bir giriş yapan Fenerbahçe Beko, yedinci hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Jan Vesely, Derrick Williams, Nikola Kalinic, Nando De Colo ve Kostas Sloukas ilk 5'i ile başlayan sarı lacivertliler ilk periyodu 18-15 önde kapadı.

Paul Zipser önderliğinde maçı bırakmayan Bayern Münih'e dış şutlarla cevap veren Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü koruyarak devre arasına 40-39 önde girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü periyodun sonlarında Alex King ve Paul Zipser'ın üçlükleriyle öne geçen Bayern Münih, karşılaşmanın son periyoduna 62-61 önde giren taraf oldu.

Nando De Colo'nun kenarda oturduğu son periyotta harika bir hücum performansı sergileyen Fenerbahçe Beko, rakip potaya 29 sayı gönderdi ve karşılaşmadan 90-82 galip ayrıldı.

Sarı lacivertli ekipte Derrick Williams 19 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. 5'te 4 üçlük isabetiyle oynayan Melih Mahmutoğlu ise 14 sayı kaydederek galibiyetin mimarları arasına ismini yazdırdı.

Üç maç aradan sonra galibiyet özlemini sonlandırarak galibiyet sayısını 2'ye yükselten Fenerbahçe Beko, önümüzdeki hafta 15 Kasım Cuma günü CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.