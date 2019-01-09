Fenerbahçe antrenmanından ilginç görüntüler
Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de saha antrenmanlarının tamamı dron kamerayla kayda alınmaya başlandı.
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