Fenerbahçe altyapıdan yararlanamadı | Video
Son yıllarda altyapıdan a takıma oyuncu çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe, yetiştirdiği futbolculardan yararlanamadı. Sarı lacivertliler, Merih Demiral ve Mert Günok gibi önemli isimleri elinden kaçırdı...
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