Fatih Terim'in torunu Yaman Çetin Florya'da
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in torunu Yaman Çetin, Florya'da dedesini ziyaret etti.
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