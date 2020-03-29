Fatih Terim emekli mi olacak?
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı ve bu durum spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Terim'in tedavisine hastanede devam edilirken, taburcu olduktan sonra sarı-kırmızılı takımdaki görevini bırakıp emekliliğe ayrılacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.
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