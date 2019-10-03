Falcao ve Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde yarıştı
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali’nin açılış töreni yapıldı. Açılışa futbol dünyasından Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Radamel Falcao, Fernando Muslera, Ogün Temizkanoğlu ve Oğuz Çetin gibi isimler katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yıldız futbolculara nasıl ok atacağını gösterirken, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
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