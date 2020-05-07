Falcao: Türkiye'de çok mutluyum
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ESPN'e röportaj verdi. Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyleyen Falcao, "Dışarı çıktığınızda insanların sizi fark etmemesi mümkün değil. Arjantin'de olduğu gibi taraftarlar çok tutkulu." ifadelerini kullandı.
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