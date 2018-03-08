Evren Turhan: "G.Saray'a men cezası gelmeyecek"

A Spor Yorumcusu Evren Turhan, başkan Mustafa Cengiz'in yarın UEFA ile yapacağı kritik gelişme öncesi önemli bir duyum paylaştı. G.Saray'a Avrupa'dan men cezasının gündemde olduğunu hatırlatan Turhan, "Galatasaraylılar rahat olsun. Galatasaray men cezası almayacak. Görüşme yarın yapılacak ama yüzde 99 men gelmeyecek. Eski başkan Dursun Özbek'in bazı konuşmaları da etkili oldu. Şu olabilir bir ihtimal belki bir para cezası gelebilir. Transfer yasağı olabilir. Kısıtlama da olabilir sattığın kadar alabilirsin gibi." diye konuştu.