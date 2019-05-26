Ersun Yanal: Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz
Antalyaspor galibiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yanal, "Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız." dedi.
Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hatırlamak istemeyecekleri bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.
Taraftarların futbolcu Mehmet Topal'a olan tepkisini eleştiren Ersun Yanal, "Bu formayı kutsal yapan sahadaki terleyen futbolculardır. Bu terler bizi kutsal yapar. Giren her oyuncumuz bu kutsal formayı terlettiği sürece değerlidir. Maalesef yaşananlara, Mehmet Topal'a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum, onaylamıyorum." ifadelerini kullandı.
Gelecek sezona odaklanacaklarını anlatan Yanal, "Taraftarın dediği gibi, güzel günler, güneşli günler göreceğiz. Biz kendi bestemizi, şarkımızı söyleyeceğimiz bir sezon diliyoruz. Bunu bekliyoruz, kimsenin şüphesi olmasın, yapacağız. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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