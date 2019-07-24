Erol Bedir, Deniz Türüç içn net konuştu
Kayserispor'un Avusturya'daki kampında A Spor'a özel bir röportaj veren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Deniz Türüç için "Eğer değerini bulursa takımdan ayrılabilir. Yoksa devam ederiz" şeklinde net ifadeler kullandı.
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