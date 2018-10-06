Erman Toroğlu'dan penaltı iptali yorumu
Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı. Ceza sahasına kesilen ortada Antalyalı Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiğine kanaat getiren Cüneyt Çakır penaltı kararını VAR kontrolü sonrası iptal etti. Pozisyonla ilgili olarak Erman Toroğlu "Bence iptal kararı doğru" yorumunda bulundu.
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