Erman Toroğlu: Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olur
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rusya - Türkiye maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu,"Türk milli takımının başında Türk hoca olur. Al Lucescu'yu başına çal" yorumunu yaptı.
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