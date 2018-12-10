Erman Toroğlu: "Takım otobüse binecekse Ali Koç da dolmuşa binsin"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aldığı futbol takımının Akhisar'dan İstanbul'a otobüsle dönmesi kararı hakkında "Takım otobüse binecekse Ali Koç da dolmuşa binsin" dedi.
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