Erman Toroğlu: Fatih Terim arada eziliyor
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.Sarı-kırmızılı ekipte Gomis'in yedek kalmasını yorumlayan Toroğlu, "Burada bir üçgen var. Futbolcu, teknik direktör ve yönetim. Bu futbolcular alınırken Fatih Terim yoktu ve yeni bir yönetim geldi. Burada Fatih Terim ikinci derecede bir adam.Futbolcunun menajeri ve yönetim tartışıyor, Fatih Terim araya giriyor... Fatih Terim arada eziliyor bence" ifadelerini kullandı.
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