Emre Mor'un menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Emre Mor'un menajeri Serhat Yılmaz'ın açıklamaları;

Galatasaray'a transferin olmamasını gerektirecek bir durum yok. İlk başta bir yıllık bedelsiz kiralama konuşuldu. Ardından satın alma opsiyonu masaya geldi. Görüşmeler tıkandı.

FATİH TERİM İLE ÇALIŞMASI...

Biz bu transferin sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Celta Vigo da gerekli kolaylıkları sağlamaya hazır. Fatih Terim'le çalışması Emre'yi yeniden dünya futboluna kazandıracaktır.