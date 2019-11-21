Emre Bol'dan Flaş Ersun Yanal İddiası: ''Başkana Söylerim!''
Emre Bol, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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