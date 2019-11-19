Fenerbahçe'de Jerome Boateng süprizi

Fenerbahçe'nin Alman stoper Jerome Boateng ile ilgilendiği iddia edildi..

Sezon başında da sarı lacivertlilerin listesinde yer alan 31 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldiği öğrenildi...

Boateng'in, menajer Mirsad Türkcan'la buluştuğu ve transfer görüşmesi yaptığı ileri sürüldü.

Türkcan'ın, tecrübeli savunmacının bağlı olduğu menajerlik şirketine Fenerbahçe'nin şartlarını ilettiği belirtildi.

9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Boateng, bu sezon alman ekibiyle sadece 6 lig maçında oynadı.

2016'da almanya'da yılın futbolcusu seçilen Gana asıllı futbolcu, Bayern Münih ile 7 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Almanya'yla da Dünya Kupası'nı kaldırdı.