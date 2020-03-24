Emre Bol: Süper Lig 1 ayda bitebilir
A Spor yorumcusu Emre Bol, ArtıFutbol programında futbol gündemini değerlendirdi. Bol, "Tek bir önerim var, 8 maçı haftada iki maç oynarsan 1 ayda bitiriyorsun bu işi. dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Performansı olay oldu! "Sizin Emre Akbaba'nız yok"
- Sosyal medyada yeni slogan: Adem BIG
- Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''
- Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!
- Terim yıldız avında Galatasaray'a yeni Zidane!
- Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Seri'nin pozisyonu...
- Galatasaray'dan sezon sonu için transfer hamlesi! Bundesliga
- Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.