Emre Bol: Ozan Tufan TFF temsilcisine vurmuş
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında sarı-lacivertlilerin futbolcusu Ozan Tufan, "TFF gözlemcisi, Galatasaray maç kazandı diye videoya çekiyor" demişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Emre Bol, "TFF temsilcileri soyunma odalarında videoya çekip dosyaya ekliyorlar. Ozan Tufan da TFF temsilcisi seviniyor diye zannedip, gidip adama vurmuş. Ozan'ın da ceza alması muhtemel." ifadelerini kullandı.
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