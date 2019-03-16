Emre Bol: Fenerbahçe galibiyeti hak etmedi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 26. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Emre Bol A Spor'da müsabakayı yorumladı.
Emre Bol'un açıklamarı şöyle;
"MAĞLUBİYET GİBİ GALİBİYET"
Maçı sadece bir cümleyle özetleyeyim. Mağlubiyet gibi galibiyet. Maçı hep beraber izledik. Fenerbahçe hak etti diye düşünen var mı? Bence de hak etmedi. Sivasspor çok iyi oynadı ve iyi mücadele etti. Rizespor örneğini vermiştim. Kadro anlamında Rizespor, Fenerbahçe'den daha mı iyi? Hayır. Sivasspor daha mı iyi? Hayır. Ancak bugün yine sahaya baktığımızda o farkı göremiyoruz.
"FENERBAHÇE TARAFTARLARI FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİL"
Fenerbahçe taraftarları bugün takımın oyunundan memnun değil. Fenerbahçe hala ne oynadığını bilemediğimiz bir garip sistemle oynuyor. Ya da sistemsizlik.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal o 3 yıldızı istedi!
- Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!
- İşte Ersun Yanal'ın transferdeki ilk hedefi! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kötü haber: "UEFA yaptırımı..."
- Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...
- Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...
- Ersun Yanal'dan Başakşehir maçına 2 değişiklik!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.