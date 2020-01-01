Emre Belözoğlu: 2020 Fenerbahçe için unutulmaz olacak
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu 2020 yılının sarı-lacivertli takım için unutulmaz olacağını söyledi.
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