Eljif gitti gözler transfere çevrildi
Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe, kalan takviyeleri Audi Cup sonrasına bıraktı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!
- 'Böyle mi olacaktı?'
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!
- Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!
- ''Diego Costa'yı alın Muriç'in yedeği olsun''
- Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...
- Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.