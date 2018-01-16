Eljif Elmas kadroya girdi
Robin van Persie'nin Feyenoord'a transfer olmasının ardından Eljif Elmas kadroda kendisine yer buldu. Aykut Kocaman, Eljif Elmas'ı İstanbulspor-Fenerbahçe maçının kadrosuna aldı. Genç yıldız görev verilmesi halinde bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giyecek. Elmas'ın kadroya dahil edilmesiyle Hollandalı futbolcu van Persie'nin lisansının iptal edildiği belirtildi.
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