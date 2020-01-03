Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor
Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'le yollarını ayırmak için geri sayımda olan Sırp savunmacı Dusko Tosic Süper Lig'e dönüyor.
Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarını terleten Tosic, Antalyaspor'un ilgisine olumlu dönüş yaptı. Akdeniz ekibi transfer için Tosic'ten bonservis sorununu çözmesini istedi. Her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da transfer için oldukça istekli.
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