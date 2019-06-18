Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif... | Video
Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda harika bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Dorukhan Toköz için İtalya'dan teklif geldi. İşte yapılan teklif...
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