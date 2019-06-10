Diagne Marsilya'nın listesinde
Fransız basınında Olimpik ?Marsilya'nın forvet listesinde Galatasaray'ın golcüsü ?Diagne'nin yer aldığı iddia edildi.
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