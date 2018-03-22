Derbide kavga çıktı – Fotomaç TV
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    Derbide kavga çıktı

    Galatasaray-Beşiktaş Yıldız A Takım mücadelesinde istenmeyen anlar yaşandı. İki takım oyuncuları faul beklenen pozisyon sonrası kavgaya tutuştu.

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    22 Mart 2018, Perşembe
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