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Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim

Çaykur Rizespor'un Hırvat oyuncusu Dario Melnjak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona viriüsü nedeniyle karantinadan bulunan 27 yaşındaki oyuncu formda kalmak için evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yıldız oyuncu Futbol oynamayı da çok özlediğini ifade etti.

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01 Mayıs 2020 , Cuma
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