Cenk Tosun kaldığı yerden devam ediyor: Valencia ağlarını havalandırdı!
Cenk Tosun'lu Everton, yeni sezon öncesi hazırlık maçında İspanyol ekibi Valencia ile karşılaştı. Cenk 19. dakikada Walcott'un pasında topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.
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