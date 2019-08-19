Canevim 8. Bölüm
Ömer ve Ceylan yol ayrımında…
Vakfın davetinde yaşananlardan sonra Ömer'in, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarması her şeyin gerçekten bittiğini gösterir. Sezgin ve Elvan, kötü sona engel olmak için onları barıştırmaya çalışırken bunun pek de kolay olmayacağını fark edeceklerdir. Taylan'ın tüm davetliler önünde saldırıya uğraması, üstüne üstlük durumdan çok da rahatsız görünmemesi Feryal için bardağı taşıran son damla olur. Ceylan'dan sonsuza kadar kurtulmak isteyen Feryal, bir yandan Taylan'ı korumak bir yandan da Ömer ve Ceylan arasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak zorundadır. Taylan ise Simla'yı da içine çektiği oyunla, Ceylan'a yaklaşmasının daha kolay olacağını fark etmiştir. Atölyede işe başlayan Elvan'ın uzun süredir kapalı olan telefonuna ihtiyaç duyması, geçmişi ve ailesiyle ilgili korkularını gün yüzüne çıkarır. Müjgan ise davette tanıştığı Yener'le buluşurken, yanlış anlaşılmalara engel olamaz.
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