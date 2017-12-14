 Çalımbay'dan Burak Yılmaz için psikolog cevabı – Fotomaç TV
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    Çalımbay'dan Burak Yılmaz için psikolog cevabı

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    Rıza Çalımbay bir basın mensubunun "Burak Yılmaz'a psikolog desteği gerekiyor mu?" sorusuna ilginç yanıt verdi. Çalımbay "Sadece Burak'a değil hepimize psikolog gerekiyor. Ama bu işi, futbolu iyi bilen, halimizden anlayabilecek bir psikolog gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

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    14 Aralık 2017, Perşembe
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